Messi magia in Ecuador | gol da leggenda nell’amichevole dell’Inter Miami contro il Barcelona Sporting Club

Lionel Messi sorprende ancora. Durante un’amichevole a Guayaquil, l’argentino mette a segno un gol da sogno contro il Barcelona Sporting Club. La partita, giocata ieri, ha visto Messi brillare con un gesto tecnico di rara bellezza, regalando ai tifosi un momento che resterà nella memoria.

Lionel Messi continua a incantare il mondo del calcio, anche in una partita amichevole. L’argentino ha segnato un gol di rara bellezza nella terza amichevole precampionato dell’Inter Miami contro il Barcelona Sporting Club, tenuto ieri, 8 febbraio 2026, all’Estadio Monumental Banco Pichincha di Guayaquil, in Ecuador. Il match, terminato con un pareggio per 2-2, è stato però dominato dalla magia del dieci, che ha regalato al pubblico presente uno spunto tecnico che ha rievocato i fasti del suo passato al Barcellona. Il gol, arrivato in una partita che faceva parte del “Champions Tour 2026”, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e ha fatto subito il giro dei social media, con video e immagini che hanno immortalato la giocata.🔗 Leggi su Ameve.eu

