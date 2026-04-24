Sport Zanolli Alis | Con BeGreat valori condivisi per crescere ogni giorno

Nel mondo dello sport e delle imprese si sono unite due realtà che condividono principi fondamentali. Un rappresentante di Alis ha sottolineato come i valori comuni con BeGreat abbiano portato a una collaborazione che mira a favorire la crescita quotidiana. La partnership si basa su elementi che collegano il settore sportivo e la sfera professionale, creando un ponte tra queste due realtà.

(Adnkronos) – "I valori che accomunano Alis e BeGreat, che hanno portato a questa piacevole combinazione di interessi, sono quelli che caratterizzano lo sport da una parte e la vita professionale, e non solo, dall'altra. La commistione di queste situazioni ci consente quotidianamente di trarne delle riflessioni volte al continuo miglioramento". È quanto affermato da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Lo sport fa crescere sani e trasmette valori puriLo sport è molto importante alla nostra età perché ci aiuta a crescere bene sia fisicamente che mentalmente.