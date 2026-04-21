Lo sport svolge un ruolo fondamentale per i giovani, contribuendo alla crescita fisica e mentale. Praticarlo regolarmente aiuta a sviluppare abilità motorie e rafforzare il corpo, mentre allo stesso tempo favorisce la disciplina e la collaborazione con gli altri. Le attività sportive vengono spesso organizzate in strutture pubbliche o private, con regole e programmi specifici, e rappresentano un elemento chiave nella formazione dei ragazzi.

Lo sport è molto importante alla nostra età perché ci aiuta a crescere bene sia fisicamente che mentalmente. In questo periodo della vita stiamo cambiando tanto: il nostro corpo si sviluppa, iniziamo a capire meglio chi siamo e abbiamo anche più bisogno di sfogarci. Fare sport è uno dei modi migliori per farlo. Prima di tutto, secondo la Convenzione Onu dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ogni bambino ha diritto al gioco, allo sport e al tempo libero, fondamentali per lo sviluppo. E poi ci aiuta a stare in salute. Muoversi, correre e allenarsi rende il nostro corpo più forte e resistente, ci aiuta a non passare troppo tempo seduti, visto che spesso usiamo il telefono, i videogiochi o guardiamo la televisione per molte ore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sport fa crescere sani e trasmette valori puri

Notizie correlate

'Crescere sani con lo sport': incontro formativo per gli adulti e laboratorio gusto-sensoriale per i ragazziMai come in questi ultimi anni l'alimentazione e lo sport sono stati al centro dell'interesse di tutti.

’Enjoy the Snow’. La montagna, lo sport e i suoi valori universali’Enjoy the Snow’, l’esposizione di arte contemporanea, memoria e cultura olimpica a cura di Federico Poletti sarà ospitata al Rosa Grand Hotel di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sofia Goggia: Il segreto del mio successo? Determinazione e passione. E adesso la laurea; La pastorale dello sport e il valore educativo dell’attività sportiva; Una palestra per crescere insieme; Colombo: De Rossi ci fa crescere, speriamo resti al Genoa.

Fatturato, utili, Sports Hub: l’agonismo fa crescere Macron. Pavanello: «Largo a cento imprenditori»Sabato 7 marzo, al torneo Sei Nazioni l’Italrugby ha conquistato una storica vittoria contro l’Inghilterra. Prima dell’incontro, sul piazzale dello Stadio Olimpico di Roma tifosi e supporter delle due ... corriere.it

Ultima tappa per il progetto Opes, ecco come può crescere lo sportROMA (ITALPRESS) – Dieci proposte per rendere lo sport più accessibile e rispondente alle esigenze delle nuove generazioni. Le hanno presentate i 100 partecipanti – ragazze e ragazzi delle scuole ... iltempo.it

La provocazione di Evelina #Christillin a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale, è tutto nelle mani della Fifa. L'Italia ha il ranking più alto delle escluse, mentre gli Emirati Arabi Uniti sono la prima x.com

Sport Event. . MARIANELLA-PROCIDA POST GARA SPAZIO AI PROTAGONISTI-PAOLO CARPINIELLO - facebook.com facebook