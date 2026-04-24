Una fondazione locale ha stanziato oltre un milione di euro tra le province di Padova e Rovigo, destinandoli a iniziative sportive rivolte a ragazzi sotto i 15 anni e a progetti dedicati alle persone disabili nella zona. I fondi saranno utilizzati per finanziare attività sportive e programmi di inclusione, con l’obiettivo di promuovere l’accesso allo sport per giovani e disabili. L’intervento riguarda specificamente le comunità di entrambe le province.

? Cosa sapere Fondazione Cariparo stanzia oltre 1 milione di euro tra Padova e Rovigo.. I fondi finanziano sport per under 15 e progetti per disabili locali.. Oltre 1 milione di euro stanziati da Fondazione Cariparo tra Padova e Rovigo per finanziare l’attività sportiva di ragazzi sotto i 15 anni e di persone con disabilità attraverso due nuovi bandi dedicati. La decisione di muovere queste risorse punta a sostenere le realtà locali che operano sul territorio, trasformando lo sport in un volano di crescita educativa e salute. Muraro, presidente della Fondazione, ha spiegato che l’obiettivo è accompagnare i più giovani nel loro percorso di sviluppo e, contemporaneamente, potenziare le possibilità di pratica atletica convive con una disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e inclusione: 1 milione per giovani e disabili nel padovano

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