Sport commedia e dramma | in Running Point 2 Kate Hudson torna a fare la presidentessa di una squadra di basket a Los Angeles

È in streaming da ieri su Netflix Running Point 2, la seconda stagione della serie con protagonista Kate Hudson nei panni della presidentessa di una squadra di basket a Los Angeles. Una storia che mescola sport, commedia e dramma, affrontando temi di grande attualità. Come il maschilismo, le famiglie disfunzionali e le discriminazioni sul lavoro. Un ritorno atteso che conferma la bontà della serie creata da Mindy Kaling. E già si vocifera di una stagione numero 3. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Perché non perdere “Running Point”, sitcom rassicurante e intelligente con Kate...🔗 Leggi su Iodonna.it

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