Riccardo Torquati | il ruolo chiave della Fisioterapia Sportiva nello sport moderno

Riccardo Torquati evidenzia l'importanza della fisioterapia sportiva nello sport di oggi. La sua esperienza dimostra come i fisioterapisti siano fondamentali non solo durante le riparazioni post-infortunio, ma anche nel mantenimento delle prestazioni quotidiane degli atleti. Ogni giorno, professionisti come lui aiutano gli sportivi a prevenire i problemi e a migliorare la resistenza. La loro presenza si sente anche nelle sessioni di allenamento e nelle visite di controllo.

“Quanto conta davvero il fisioterapista nello sport moderno? Non solo quando c’è un infortunio, ma ogni giorno, nella prevenzione, nella performance e nel recupero dell’atleta. Nella puntata n. 6 del 2026 di Run2U abbiamo ospitato un protagonista assoluto della fisioterapia sportiva italiana: Riccardo Torquati, fisioterapista degli arbitri di Serie A dal 2002 e Presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport. Un confronto autentico, concreto e ricco di esperienza sul campo, tra salute, sport e formazione.” In questa puntata di Run2U parliamo infatti di fisioterapia sportiva, prevenzione degli infortuni e performance atletica con uno dei principali riferimenti italiani del settore.🔗 Leggi su Oasport.it

