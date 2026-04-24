Le autorità statunitensi accusano la Cina di aver sottratto segreti industriali riguardanti modelli di intelligenza artificiale. Secondo quanto dichiarato, ci sarebbero state azioni di spionaggio volte a ottenere informazioni riservate sulle tecnologie sviluppate negli Stati Uniti. Questa vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra i due paesi legate alla competitività nel settore tecnologico e alla protezione dei dati industriali.

?? Cosa sapere L'amministrazione Trump denuncia la Cina per il furto industriale di modelli IA statunitensi. Il piano prevede intelligence condivisa e contromisure tecniche tra governo e aziende tecnologiche. Il consulente scientifico di Trump, Kratsios, ha segnalato che attori stranieri stanno utilizzando decine di migliaia di account proxy e tecniche di jailbreaking per estrarre capacità dai principali modelli di intelligenza artificiale statunitensi. Attraverso un documento ufficiale, l'a .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio AI: la Cina ruba i segreti tecnologici degli USA

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