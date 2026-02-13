Nucleare | USA e Cina nel mirino Trump riavvia test segreti e riaccende la tensione globale

Gli Stati Uniti e la Cina tornano sotto i riflettori internazionali dopo che Donald Trump ha ordinato il riavvio di test nucleari segreti, riaccendendo le tensioni globali. Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede nuove esercitazioni clandestine, accusando Pechino di aver aumentato la propria capacità di armamento nucleare senza trasparenza. A differenza di altre volte, questa volta l’azione si è svolta in modo più rapido e senza annunci ufficiali, alimentando il sospetto di una corsa agli armamenti nascosta.

Gli Stati Uniti accusano la Cina di aver condotto test nucleari non dichiarati.

Un recente sviluppo riguarda le forze armate cinesi, con il generale Zhang Youxia al centro di un’indagine.

