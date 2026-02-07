Gli Stati Uniti accusano la Cina di aver condotto test nucleari non dichiarati. La rabbia tra le due superpotenze cresce e il rischio di un’escalation si fa più concreto. La notizia ha già scatenato reazioni internazionali e apre nuovi scenari di tensione in un clima già fragile.

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aver condotto test nucleari non dichiarati, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due superpotenze. Secondo quanto riferito venerdì dal sottosegretario di Stato americano per il Controllo degli Armamenti, Thomas DiNanno, Pechino avrebbe effettuato esplosioni nucleari sotterranee già nel 2020, violando un presunto accordo relativo al Trattato di divieto parziale dei test nucleari del 1996, firmato ma mai ratificato da entrambe le nazioni. L’annuncio è arrivato tra l'altro appena un giorno dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva suggerito la possibilità di un nuovo trattato trilaterale sulle armi nucleari tra Stati Uniti, Russia e Cina, a seguito della scadenza del New Start, l’ultimo accordo vincolante rimasto per il controllo degli armamenti nucleari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Ha effettuato test nucleari segreti": alta tensione tra Usa e Cina

Un recente sviluppo riguarda le forze armate cinesi, con il generale Zhang Youxia al centro di un’indagine.

Il generale cinese Zhang Youxia, 75 anni, è attualmente sotto inchiesta da parte del Partito Comunista Cinese.

