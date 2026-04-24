Il contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli scade a giugno e le trattative per il rinnovo sono attualmente ferme. I colloqui tra le parti non hanno portato a risultati concreti e la situazione rimane incerta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai passi successivi o alle intenzioni delle parti coinvolte. La questione rimane aperta, senza aggiornamenti recenti.

Il futuro di Leonardo Spinazzola resta in bilico. L’esterno del Napoli va verso la scadenza di giugno e, allo stato attuale, il rinnovo non sembra una soluzione vicina. Il quadro resta aperto, ma la sensazione è che la distanza tra le parti non si sia ancora ridotta. A riportarlo è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il punto, al momento, è soprattutto uno: non esiste ancora una decisione definitiva. I contatti non hanno prodotto passi avanti concreti e la situazione è ferma, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per riaprire davvero il discorso. Questo il passaggio riportato: “i dialoghi sono fermi e non è stata presa ancora una decisione definitiva”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Spinazzola, rinnovo in bilico: dialoghi fermi

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, rebus Spinazzola: rinnovo in bilico, la Juventus prova il sorpasso

Leggi anche: Napoli a lavoro per il rinnovo di Spinazzola: trattativa accesa

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Spinazzola, futuro in bilico: dialoghi per il rinnovo col Napoli in stand-by; Juan Jesus, la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo: la situazione; Spinazzola, futuro in bilico: rinnovo in standby, l'esterno valuta altre offerte; Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Spinazzola: l'esterno valuta offerte di altri club.

Spinazzola, rinnovo in bilico: dialoghi fermiForzAzzurri.net - Spinazzola, rinnovo in bilico: dialoghi fermi Il futuro di Leonardo Spinazzola resta in bilico. L’esterno del Napoli va verso la scadenza di giugno e, ... forzazzurri.net

Spinazzola, futuro in bilico: rinnovo in standby, l'esterno valuta altre offerteIl destino di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma lo scenario della permanenza si complica giorno dopo giorno. L’esterno azzurro, in scadenza ... tuttojuve.com

Former defender of Siena (2013/14) - Leonardo Spinazzola - facebook.com facebook

#Spinazzola #Juve Le ultime novità x.com