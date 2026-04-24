Spinazzola Juventus pista sempre viva | il rinnovo col Napoli non decolla situazione in stand-by Cosa filtra sull’esterno

Da juventusnews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per il rinnovo con il Napoli del calciatore Spinazzola non ha portato a risultati concreti e al momento si trova in una fase di stallo. La dirigenza della Juventus continua a seguire la situazione, valutando la possibilità di un ritorno a parametro zero per l’esterno nella prossima sessione di mercato. La situazione resta aperta e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

di Luca Fioretti Spinazzola Juve, la dirigenza monitora il terzino in rotta con il Napoli e valuta un incredibile ritorno a parametro zero per la prossima estate. Leonardo Spinazzola  attraversa una fase di stallo per il prolungamento del suo  contratto  con il Napoli. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira,  al momento non c’è alcun accordo  tra il giocatore e il club campano. Il laterale chiede con fermezza un rinnovo pluriennale valido fino al  2028, cercando solide garanzie per il proprio futuro. La società partenopea, invece, avrebbe messo sul tavolo un’offerta decisamente più breve, limitandosi a proporre un solo anno aggiuntivo.  Questa divergenza ha congelato la trattativa, mettendo le negoziazioni in totale standby e aprendo le porte a una possibile inaspettata rottura prima dell’inizio della prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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