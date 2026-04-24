Spinazzola Juventus pista sempre viva | il rinnovo col Napoli non decolla situazione in stand-by Cosa filtra sull’esterno

La trattativa per il rinnovo con il Napoli del calciatore Spinazzola non ha portato a risultati concreti e al momento si trova in una fase di stallo. La dirigenza della Juventus continua a seguire la situazione, valutando la possibilità di un ritorno a parametro zero per l’esterno nella prossima sessione di mercato. La situazione resta aperta e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

di Luca Fioretti Spinazzola Juve, la dirigenza monitora il terzino in rotta con il Napoli e valuta un incredibile ritorno a parametro zero per la prossima estate. Leonardo Spinazzola attraversa una fase di stallo per il prolungamento del suo contratto con il Napoli. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, al momento non c’è alcun accordo tra il giocatore e il club campano. Il laterale chiede con fermezza un rinnovo pluriennale valido fino al 2028, cercando solide garanzie per il proprio futuro. La società partenopea, invece, avrebbe messo sul tavolo un’offerta decisamente più breve, limitandosi a proporre un solo anno aggiuntivo. Questa divergenza ha congelato la trattativa, mettendo le negoziazioni in totale standby e aprendo le porte a una possibile inaspettata rottura prima dell’inizio della prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spinazzola Juventus pista sempre viva: il rinnovo col Napoli non decolla, situazione in stand-by. Cosa filtra sull’esterno Notizie correlate Futuro Spinazzola, ecco cosa blocca il rinnovo col Napoli: la situazioneSecondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tra Leonardo Spinazzola e il Napoli, ci sarebbe distanza per quanto riguarda il... Spinazzola Juventus, anche il Milan in corsa per l’esterno in scadenza col Napoli? Tutta la verità e le ultimissime novitàdi Luca FiorettiSpinazzola Juventus, l’esterno finisce nel mirino della dirigenza ma il Napoli prova il rinnovo e il Milan resta vigile alla finestra... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spinazzola Juve, svolta in arrivo? Il rinnovo con il Napoli sembra più lontano. Le novità sulla possibile trattativa; Spinazzola Juve, rinnovo con il Napoli in stallo: i bianconeri valutano il colpo a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti; Juventus-Lewandowski | prima offerta ufficiale Comolli tenta lo scippo al Barcellona. Spinazzola Juve, possibile svolta: il rinnovo col Napoli si allontana e la pista bianconera prende quotaIl futuro di Leonardo Spinazzola si allontana sempre di più dal Napoli e il calciomercato italiano torna ad accendersi attorno al suo nome. L’esterno, in scadenza a giugno, non ha ancora ricevuto segn ... calcionews24.com Spinazzola, addio Napoli sempre più vicino: Milan e Juventus pronte all’assaltoIl futuro di Leonardo Spinazzola sembra sempre più lontano dal Napoli. Con il contratto in scadenza a giugno, la permanenza dell’esterno azzurro appare in bilico e, al momento, non ... tuttojuve.com Spinazzola, dubbio Napoli: rinnovo o addio Il nome di Leonardo Spinazzola entra nel radar del mercato, tra interessamenti e riflessioni interne. Secondo Nicolò Ceccarini: "La Juventus segue Spinazzola, mentre il Napoli riflette su un possibile rinnovo annual - facebook.com facebook #Spinazzola #Juve Le ultimissime x.com