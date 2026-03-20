Futuro Spinazzola ecco cosa blocca il rinnovo col Napoli | la situazione

Leonardo Spinazzola è al centro di una trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tra le parti ci sarebbe una differenza di vedute che blocca l’accordo. La situazione appare ancora in fase di stallo, senza indicazioni precise sui tempi o eventuali sviluppi futuri.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tra Leonardo Spinazzola e il Napoli, ci sarebbe distanza per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il club partenopeo avrebbe offerto un prolungamento di un anno, estendendo l’accordo fino al 2027, ma il giocatore vorrebbe maggiori garanzie ottenendo un prolungamento fino al 2028. Napoli-Spinazzola: tensione nella trattativa. La distanza sulle tempistiche del nuovo contratto ha portato a una certa tensione nella trattativa, con la società che sta cercando di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Secondo le ultime indiscrezioni, Spinazzola, reduce da una stagione altalenante anche a causa di qualche infortunio, sta valutando la propria permanenza al ombra del Vesuvio e chiede più stabilità rispetto all’offerta attuale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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