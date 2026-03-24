Spider-Man 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Italia 1 verrà trasmesso il film Spider-Man 2, uscito nel 2004 e diretto da Sam Raimi. Si tratta del sequel del primo film dedicato al personaggio di fumetti, con un cast che include attori principali e secondari. La pellicola è basata sui personaggi dei fumetti e racconta le avventure di un giovane supereroe.

Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2, film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Due anni dopo i fatti del primo film, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di Spider-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Spider-Man 2: tutto quello che c’è da sapere sul film Articoli correlati Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, 17 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man, film del 2002... The King’s Man – Le origini: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The King’s Man – Le origini, film del 2021 diretto da Matthew Vaughn. Spider-Man’s Nostalgia Problem Tutti gli aggiornamenti su Spider Man 2 tutto quello che c'è da... Temi più discussi: Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker rinasce nel trailer del nuovo film MCU; Il cuore spezzato di Peter Parker nel primo trailer di Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland e Zendaya; In Spider-Man: Brand New Day l'uomo ragno cambia telefono: da Sony a Samsung. Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Tutte le info ... tpi.it Spider-Man 2: la spiegazione del finale, trama e location del film del 2004Spider-Man 2: trama, finale spiegato e location del film del 2004 con Tobey Maguire. Tutto sul capitolo cult diretto da Sam Raimi ... tag24.it Il trailer di Spider-Man: Brand New Day ha alimentato hype, e di recente l'attore di The Amazing Spiderman ha detto la sua sul trailer. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-brand-new-day-andrew-garfield-rompe-silenzio-trailer-867231.htmlutm_me - facebook.com facebook