Spider-Man 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21:20 su Italia 1 verrà trasmesso il film Spider-Man 2, uscito nel 2004 e diretto da Sam Raimi. Si tratta del sequel del primo film dedicato al personaggio di fumetti, con un cast che include attori principali e secondari. La pellicola è basata sui personaggi dei fumetti e racconta le avventure di un giovane supereroe.

Spider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2, film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Due anni dopo i fatti del primo film, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di Spider-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito... 🔗 Leggi su Tpi.it

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