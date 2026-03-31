Spider-Man 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso Spider-Man 3, film del 2007 diretto da Sam Raimi. La pellicola si ispira ai personaggi di Marvel Comics e ha come protagonista l’Uomo Ragno. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Raimi con il suo fratello Ivan e Alvin Sargent. La trasmissione del film fa parte della programmazione televisiva della serata.

Spider-Man 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 3, film del 2007 basato sull’Uomo Ragno di Marvel Comics diretto da Sam Raimi da una sceneggiatura scritta insieme a suo fratello Ivan e Alvin Sargent. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Qualche tempo dopo la morte di Otto Octavius, Peter Parker ha intenzione di fare una proposta di matrimonio a Mary Jane Watson, che ha fatto il suo debutto musicale a Broadway. A Central Park, un meteorite atterra vicino ai due e un simbionte extraterrestre segue Peter nel suo appartamento attaccandosi al suo motorino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Spider-Man 3: tutto quello che c’è da sapere sul film Articoli correlati Spider-Man 2: tutto quello che c’è da sapere sul filmSpider-Man 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2,... Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, 17 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man, film del 2002... SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD) Approfondimenti e contenuti su Spider Man 3 tutto quello che c'è da... Temi più discussi: Il film fantasy stasera in TV: Spider-Man 3 martedì 31 marzo 2026; Sotto la maschera di Spider-Man si nascondono le fragilità di noi spettatori; Promo: Spider-Man 3 Video; Spider-Man 4, il personaggio di Sadie Sink è ancora un mistero (ma potrebbe cambiare tutto). Spider-Man 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1Spider-Man 3: trama, cast e streaming del film in onda stasera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,30 su Italia 1. Tutte le info ... tpi.it Spider-Man 3, stasera in TV il capitolo più oscuro della saga di Sam RaimiNon è solo una questione di nemici. In Spider-Man 3, il vero avversario è qualcosa di più sottile, più difficile da combattere: è ciò che si nasconde dentro ... hotcorn.com Il peggior nemico Quello che si nasconde dentro di noi Spider-Man 3, in prima serata su #Italia1! - facebook.com facebook Spider-Man by Gabriele Dell'Otto x.com