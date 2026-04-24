Spid ai rider? Dal governo un’idea inutile che viola la direttiva Ue

Il governo italiano ha proposto di estendere il sistema di identità digitale Spid ai lavoratori delle consegne, una mossa che ha suscitato critiche per la sua utilità e per il rispetto delle norme europee. La proposta arriva in un momento in cui in Francia si discute di condizioni di lavoro e salari dei rider, mentre in Italia si valuta un’iniziativa che potrebbe non rispettare le direttive dell’Unione Europea.

Mentre lo scandalo dei rider sottopagati si allarga alla Francia, con il quotidiano “Le Parisien” che ha rivelato la denuncia penale per “tratta di esseri umani” depositata da alcune associazioni contro Uber Eats e Deliveroo, il governo è in procinto di inserire nel decreto 1° Maggio una norma volta, nelle intenzioni, a rispondere (tardivamente) a quanto emerso dalle inchieste della Procura di Milano. Un’azione che ha permesso di censire oltre 40mila ciclofattorini gestiti da piattaforme accusate di caporalato. Se le anticipazioni saranno confermate, però, tale risposta finirebbe col creare più problemi che soluzioni. Tanto che a bocciarla è stata finanche l’Ugl, uno dei sindacati più vicini all’esecutivo – da lì proviene il sottosegretario leghista al Lavoro Durigon – e firmatario di un contestatissimo Ccnl di categoria con Assodelivery.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spid ai rider? Dal governo un’idea inutile che viola la direttiva Ue Notizie correlate Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi: il decreto del governo che recepisce la direttiva UePotrebbe arrivare nei prossimi giorni, al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, il decreto legislativo per recepire la direttiva europea del... Leggi anche: Dall’Europarlamento un altro ceffone sulla Giustizia al governo italiano. Via libera alla direttiva anticorruzione che sottolinea l’importanza dell’abuso d’ufficio. L’Ue: “L’Italia dovrà reintrodurre questo reato” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decreto Primo maggio. I rider con lo Spid, ma senza salario equo; Decreto Primo Maggio: rider senza salario equo ma con lo Spid; Contratto e tutele, le norme per i rider. Spid ai rider? Dal governo un’idea inutile che viola la direttiva UeIl governo, con il decreto Primo Maggio, pensa all'utilizzo dello Spid per i rider. Una proposta sbagliata e che viola la direttiva Ue. lanotiziagiornale.it Decreto Primo maggio. I rider con lo Spid, ma senza salario equoIdentità digitale contro il caporalato dopo le inchieste su Glovo e Deliveroo. Niente sulle paghe da fame. L’esecutivo lascia scadere la delega sul salario ... repubblica.it Buongiorno attuale. Ente uso spid con poste I'd ma spesso non funziona. Con il mio spid ho la delega dei miei genitori anziani. Volendo usare la mia CIE come devo fare per avere sempre la delega dei miei genitori Grazie - facebook.com facebook