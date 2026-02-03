Obbligo di salario negli annunci di lavoro e trasparenza sugli stipendi dei colleghi | il decreto del governo che recepisce la direttiva Ue

Il governo si prepara a approvare un nuovo decreto che obbligherà le aziende a indicare il salario negli annunci di lavoro e a rendere trasparenti gli stipendi dei colleghi. La proposta, che recepisce la direttiva europea del 2023, potrebbe essere approvata già giovedì 5 febbraio in Consiglio dei ministri. La misura mira a favorire una maggiore correttezza e parità tra i lavoratori, obbligando le imprese a fornire informazioni chiare fin dall’inizio della ricerca di un impiego.

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni, al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, il decreto legislativo per recepire la direttiva europea del 2023 sulla trasparenza salariale. La scadenza è fissata entro il 7 giugno, ma – scrive Repubblica – il governo è pronto per attuare le nuove regole, volte a contrastare il gender pay gap, già da febbraio. Cosa prevede la direttiva europea. La direttiva europea approvata da Bruxelles nel 2023 impone a imprese, pubblica amministrazione e società partecipate una serie di obblighi di trasparenza su stipendi e criteri retributivi. Ma tra le novità principali c’è anche l’obbligo di indicare i compensi negli annunci di lavoro e consentire ai dipendenti di chiedere informazioni sui salari medi per ruolo.🔗 Leggi su Open.online

La direttiva Ue sulla trasparenza retributiva mira a garantire maggior chiarezza sulle buste paga.

