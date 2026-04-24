Spia pedina e molesta una collega | 37enne comasco ammonito dal questore di Sondrio

La polizia di Sondrio ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 37 anni, residente nella provincia di Como, per aver molestato e perseguitato una collega di lavoro. Le indagini hanno accertato comportamenti di natura invasiva e molesta, che hanno portato alla misura di prevenzione adottata dal questore. L’uomo è stato coinvolto in episodi di pedinamenti e comportamenti offensivi nei confronti della collega.

La polizia di Stato di Sondrio ha adottato la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti di un cittadino marocchino di 37 anni, residente nella provincia di Como, per condotte persecutorie, moleste e intrusive nei confronti di una collega di lavoro.Molestie reiterateSecondo quanto.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Spia, pedina e molesta una collega: 37enne "ammonito" dal QuestoreLa Polizia di Stato di Sondrio ha adottato la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti di un cittadino marocchino di trentasette anni,... Leggi anche: Tormenta la ex “Ammonito“ dal questore