Spia pedina e molesta una collega | 37enne ammonito dal Questore

Un uomo di 37 anni, residente nella provincia di Como, è stato oggetto di un ammonimento da parte del Questore di Sondrio. La misura è stata adottata a seguito di accuse di comportamenti persecutori, molestie e intrusioni nei confronti di una collega di lavoro. La Polizia di Stato ha agito per tutelare la vittima e prevenire ulteriori condotte indesiderate.

La Polizia di Stato di Sondrio ha adottato la misura di prevenzione dell’Ammonimento nei confronti di un cittadino marocchino di trentasette anni, residente nella provincia di Como, per condotte persecutorie, moleste e intrusive nei confronti di una collega di lavoro.Molestie reiterateIl.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tormenta la ex “Ammonito“ dal questore Leggi anche: Stalking alla ex, ammonito dal questore anche senza la denuncia