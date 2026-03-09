Tormenta la ex Ammonito dal questore

Una donna riceve continue visite e un numero elevato di chiamate da parte di un uomo che, dopo la fine della loro relazione, non si arrende. Il questore ha emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, che però non ha fermato le sue azioni di appostamento e molestie telefoniche. La donna si trova così a dover affrontare una situazione di disturbo persistente.

La relazione finisce. Lui non si rassegna e inizia a perseguitarla: si presenta ovunque, la tempesta di telefonate. Il copione, purtroppo, è quello di sempre, con una donna vittima di un uomo che non riesce a "sopportare" un "no". Stavolta per lui è arrivato un provvedimento, per così dire, "preventivo": nei suo confronti è scattato l'ammonimento del questore di Terni, Michele Abenante. L'uomo, residente nella frazione di Piediluco, a pochi chilometri da Terni, tormentava la sua ex da quando la loro storia era finita. Ed è stata proprio la donna a presentare un'istanza e a rappresentare il calvario che era costretta a vivere. I comportamenti persecutori di cui era vittima andavano dai continui tentativi di contattarla telefonicamente al presentarsi nei luoghi che lei frequenta: sotto l'abitazione, i locali, il luogo di lavoro.

