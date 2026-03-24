Stalking alla ex ammonito dal questore anche senza la denuncia

Nove ammonimenti per violenza domestica in nemmeno due mesi. I provvedimenti sono stati emanati dal questore di Viterbo Luigi Silipo dal primo febbraio al 23 marzo per tutelare le vittime di condotte maltrattanti e persecutorie, al termine delle istruttorie curate dagli agenti della Divisione polizia anticrimine. Tra gli ammoniti un uomo che, dopo la conclusione di un rapporto sentimentale, avrebbe avuto atteggiamenti vessatori e intrusivi nei confronti della ex compagna, perseguitandola fino a farle cambiare abitudini di vita e indurla a temere per la sua incolumità. Il questore, assunti gli atti d'indagine e sentite le persone... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Perseguita la ex compagna con messaggi e appostamenti ad Ancona, 60enne ammonito dal QuestoreUn provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un sessantenne accusato di stalking ai danni di una donna.

Tutti gli aggiornamenti su Stalking alla ex ammonito dal questore...

Temi più discussi: Stalking alla ex, insulti al suo compagno: via il porto d’arma al detective geloso; Tre anni di pedinamenti, ingiurie e agguati tesi alla ex: stalker di 55 anni ammonito dal questore; La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking a una collega.

Stalking alla ex, insulti al suo compagno: via il porto d’arma al detective gelosoANCONA Viene ammonito dal questore per le condotte persecutorie tenute nei confronti dell’ex compagna. Per questo gli viene tolta anche la licenza del porto del fucile per uso sportivo. corriereadriatico.it

Avellino: stava raggiungendo l’ex compagna per ucciderla, arrestato 40enne per stalkingLa Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 40enne per stalking, porto e detenzione di coltello, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio. In ... ilmetropolitano.it

Cesena, relazione da incubo tra botte, stalking e danneggiamenti: a processo 50enne facebook

«Altro che stalking, qui l’unica perseguitata sono io». Al telefono con Repubblica e in due sterminati post su Facebook, Roberta Bruzzone, criminologa attivissima in tv e sui social, respinge con veemenza ogni accusa rispetto ai presunti atti persecutori per cui x.com