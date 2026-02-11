Come Davide contro Golia l' impegno civile e politico di Davide D' Errico

Davide D'Errico si mette in gioco come un moderno Davide, armato di una semplice fionda per sfidare i giganti del nostro tempo. La sua battaglia è fatta di impegno civile e politico, un gesto che invita tutti a non arrendersi di fronte alle grandi sfide. Con poche mosse, ma tanta determinazione, vuole dimostrare che anche i più piccoli possono fare la differenza.

"Come Davide contro Golia, con una fionda. Così anche noi possiamo uccidere i giganti del nostro tempo. Ma serve un pensiero politico nuovo. Serve coraggio".Davide D'Errico, giovane e coraggioso imprenditore sociale, nipote di Lucio D’Errico, vittima innocente di camorra, neoconsigliere eletto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Un muntjac maschio, tra i cervi più piccoli al mondo, ha affrontato un rinoceronte adulto in un episodio insolito.

