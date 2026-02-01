Nicola Davide sfida Golia Grigiorossi voglia d’impresa | Affrontiamo dei marziani ma può accadere di tutto

Nicola si prepara a sfidare il Golia di turno. Davide Nicola, allenatore dei Grigiorossi, si dice convinto che, nonostante i marziani in campo, tutto possa succedere. Con la sua solita determinazione, il tecnico mette in evidenza il cuore e la voglia della squadra, lasciando aperta ogni possibilità. La sfida si avvicina, e i tifosi sperano in un’impresa che, almeno sulla carta, sembra quasi impossibile.

"Incontriamo dei marziani". Ma anche "cuore, voglia: può succedere di tutto". Firmato, Davide Nicola: l’uomo delle salvezze impossibili, chiamato a ripetersi all’ombra del Torrazzo. Al debutto, Davide aveva steso Golia: 2-1 a San Siro rifilato al nuovo Milan targato Allegri, poi un solo ko fino a fine ottobre, proprio contro l’Inter che si ritrova di fronte allo Zini, oggi alle 18. Altri scenari, adesso: tre pari e cinque ko nelle ultime otto gare. E con i grigiorossi in gol solo in un’occasione (2-2 col Cagliari). Zona che scotta, comunque, a sei punti: "Non dobbiamo fasciarci la testa, ma restare in piedi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani la Cremonese riceve l’Inter, capolista in classifica.

