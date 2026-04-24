Spettacolo in cielo ecco il quadrilatero celeste e il bacio tra Luna e Giove visto da vicino

Il 22 aprile 2026, a Cesenatico, una fotografa e astrofotografa ha catturato immagini di un particolare spettacolo celeste. Sulla scena sono visibili il quadrilatero formato da Giove, la Luna, e le stelle Castore e Polluce, oltre a un bacio ravvicinato tra Luna e Giove. Le fotografie sono state scattate dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico della città.

Lo spettacolare bacio tra Luna e Giove "visto da vicino" e il quadrilatero celeste tra Giove, Luna, Castore e Polluce, sono stati fotografati a Cesenatico il 22 aprile 2026 da Lia Briganti, fotografa e astrofotografa, dal terrazzino della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico. Leggi le.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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