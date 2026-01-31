Il bacio tra Luna e Giove nel cielo della Puglia Ieri sera lo scatto dalle colline di Monopoli

Ieri sera, dalle colline di Monopoli, si è visto un spettacolo insolito nel cielo della Puglia. Il satellite Luna e il pianeta Giove sono apparsi vicini, creando un’immagine suggestiva che ha impressionato chi guardava in su. Un momento speciale che ha fatto parlare gli appassionati di astronomia e gli spettatori casuali.

Il re dei pianeti Giove ed il nostro satellite nella serata di venerdì 30 gennaio ci hanno regalato davvero grandi emozioni con un autentico bacio astronomico. Il fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha deciso di immortalare questo momento magico dalle colline di Monopoli, dalla sua anche un cielo sereno che gli ha permesso di realizzare uno scatto magistrale. L’effetto ottico del “bacio” nasce dal fatto che, visti dalla Terra, i due corpi celesti sembrano avvicinarsi fino quasi a toccarsi, anche se in realtà sono separati da milioni di chilometri. L'articolo Il bacio tra Luna e Giove nel cielo della Puglia Ieri sera lo scatto dalle colline di Monopoli proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Il bacio tra Luna e Giove nel cielo della Puglia Ieri sera lo scatto dalle colline di Monopoli Approfondimenti su Luna Giove Il cielo anticipa San Valentino con un “bacio” tra Luna e Giove visibile a occhio nudo Questa sera il cielo si illumina di uno spettacolo insolito: Luna e Giove si avvicinano così tanto da sembrare un bacio tra i due astri. Un inizio dell'anno spettacolare in cielo, fotografata la congiunzione tra Giove e Luna All'inizio del 2024, il cielo si è illuminato con un evento astronomico significativo: la congiunzione tra Giove e la Luna, immortalata il 2 gennaio a Cesenatico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Luna Giove Argomenti discussi: Oggi 30 gennaio meraviglioso bacio della Luna a Giove (con sorpresa): a che ora vederlo dall'Italia; Il magico bacio tra Luna e Giove illumina i cieli italiani; Domani ‘bacio’ tra Luna e Saturno: occhi al cielo dalle 17.30; Il cielo anticipa San Valentino con un bacio tra Luna e Giove visibile a occhio nudo. Il bacio tra la Luna e Giove immortalato nel cielo della Puglia. FOTOIl fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha scattato l’attimo dalle colline di Monopoli. I due corpi celesti, visti dalla Terra, sembrano quasi toccarsi anche se nello spazio sono separati da milioni di ... tg24.sky.it Il magico bacio tra Luna e Giove illumina i cieli di Puglia, lo scatto di Giovanni Barnaba – FOTOL’effetto ottico del bacio nasce dal fatto che, visti dalla Terra, i due corpi celesti sembrano avvicinarsi fino quasi a toccarsi. telebari.it IN PUGLIA PER RICEVERE IL PREMIO DONATO CARBONE, VITTIMA DI MAFIA. Ieri sono stato ad Oria in provincia di Brindisi per ricevere il premio dedicato a Donato Carbone ucciso dalla sacra corona unita, a soli 25 anni. Ogni anno viene ricordato con un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.