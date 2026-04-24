Spettacolo delle Frecce Tricolori | le riprese delle acrobazie ad Aviano

Venerdì 24 aprile l’aeroporto militare di Aviano ha ospitato le Frecce Tricolori per una sessione di esercitazioni. Durante la giornata sono state effettuate riprese delle acrobazie aeree, attirando l’attenzione di testimoni e appassionati presenti sul posto. L’evento ha mostrato le evoluzioni della formazione aerea, con voli che hanno attraversato il cielo sopra la base militare.

Puro spettacolo all'aeroporto Militare “Pagliano e Gori” di Aviano che nella giornata di venerdì 24 aprile ha accolto le Frecce Tricolori per una serie di esercitazioni. La base aerea, che ospita il 31st Fighter Wing dell’USAF (United States Air Forces in Europe), ha offerto una piccola anteprima.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Spettacolo nei cieli del Ravennate: si ammirano le evoluzioni acrobatiche delle Frecce TricoloriCinque velivoli della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare hanno effettuato una sessione di addestramento nei cieli romagnoli Tutti con il... Leggi anche: L’emozione delle frecce tricolori. In tanti col naso all’insù per lo spettacolo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacolo; Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi; Sorvolo delle Frecce Tricolori a Firenze per giuramento allievi Scuola aerea; Gli scatti delle Frecce Tricolori nel cielo di Firenze. Le Frecce Tricolori a Firenze: fiorentini e turisti a godersi lo spettacolo in città (VIDEO)Tutti con il naso all'insù e con gli occhi verso il cielo questa mattina, sabato 18 aprile 2026 a Firenze. Le Frecce Tricolori hanno sorvolato l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) e il L ... 055firenze.it L’emozione delle frecce tricolori. In tanti col naso all’insù per lo spettacoloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Frecce Tricolori Tornano in Liguria con un Air Show nel cielo di Varazze. Un meraviglioso spettacolo che richiamerà come sempre migliaia di persone con gli occhi al cielo. domenica 17 maggio 2026 viaggio confermato Tutti i dett facebook