Il duo musicale di Ivrea, formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, si esibirà al Lago Diana il 26 aprile. La band, chiamata Santi Francesi, presenterà il proprio stile musicale durante l’evento. La partecipazione è annunciata come parte di una programmazione dedicata alla musica dal vivo al tramonto. L’appuntamento si terrà in un contesto naturale, con l’obiettivo di offrire un momento di intrattenimento musicale a chi sarà presente.

Il duo musicale originario di Ivrea, composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, porterà la propria proposta sonora al Lago Diana il prossimo 26 aprile. L’esibizione dei Santi Francesi si inserisce nel contesto dello Spring Break Napoli, un evento che mira a coniugare l’intrattenimento musicale con le dinamiche del turismo locale, coinvolgendo prevalentemente una platea di giovani spettatori in un’area naturale situata tra le province di Napoli e Caserta. L’evoluzione sonora del progetto di Ivrea tra palcoscenici nazionali e nuove formazioni. Per Alessandro De Santis e Mario Francese, l’appuntamento previsto per la fine di aprile non rappresenta un punto di svolta radicale, quanto piuttosto una conferma della continuità del loro percorso artistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santi Francesi al Lago Diana: il nuovo suono della band al tramonto

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