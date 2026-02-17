Guarcino ciaspolata al tramonto a Campocatino

A Guarcino, una ciaspolata al tramonto a Campocatino attira appassionati di escursionismo e amanti della montagna. La passeggiata, facile e adatta a tutti, parte dal piazzale di Campocatino e permette di ammirare il paesaggio mentre il sole cala dietro le montagne. Durante il percorso, i partecipanti possono ascoltare il silenzio della natura che si prepara alla notte e godere di un panorama unico.

Facile escursione al tramonto alla scoperta della natura e della notte, partendo dal piazzale di Campocatino, Guarcino. Un percorso ad anello e molto panoramico, illuminato dalle nostre torce e fiaccole. Alla fine della passeggiata con la penombra ci riscalderemo con un bicchiere di vin brulè.