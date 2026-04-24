SPECIALE ELEZIONI Tutti i candidati a Raviscanina

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali a Raviscanina. Casertanews seguirà in tempo reale la procedura, fornendo i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali che presenteranno i loro documenti. La giornata sarà dedicata alla verifica delle liste e alla formalizzazione delle candidature in vista del voto.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Raviscanina. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali.ERMANNO MASIELLO (Candidato a sindaco)ENZO RAO.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Pignataro MaggioreScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Pignataro Maggiore. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Portico di CasertaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Portico di Caserta. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Castello del Matese; Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio; SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Cellole; Elezioni Comunali San Cipriano D'Aversa 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a San Nicola la StradaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a San Nicola la Strada. Casertanews seguirà in diretta la presentazione della documentazione con tutti i nomi dei ... casertanews.it SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a RoccamonfinaCasertanews seguirà in diretta la presentazione delle liste con tutti i nomi dei candidati a sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali ... casertanews.it Ciao a tutti, qualcuno saprebbe indicarmi se 2 ore e mezza di scalo a Roma Fiumicino sono sufficienti per un volo per Los Angeles Contando che in questo tempo dovremo recuperare le valigie e imbarcarle nuovamente. Grazie - facebook.com facebook Buonanotte a tutti, ci vediamo martedì #GFVIP x.com