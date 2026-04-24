Elezioni comunali Città Domani 3.0 | ecco tutti i candidati di Pirozzi

Sono state rese note le candidature di Città Domani 3.0 per le elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. La lista dei candidati è stata annunciata ufficialmente e vede come capolista Andrea Pirozzi. La competizione elettorale si avvicina, e le candidature sono ora pubblicamente disponibili. La presentazione ufficiale dei nomi si inserisce nel quadro delle procedure elettorali in corso.

Ufficiale la lista dei candidati di Città Domani 3.0 in vista delle prossime elezioni amministrative del 24-25 maggio con a capo Andrea Pirozzi. La lista, insieme al simbolo e al programma, è stata consegnata al Comune dai delegati, Aniello Calcagno e Fabrizio Di Nuzzo. Il candidato sindaco.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026: i 33 candidati di "Tutta la città insieme", con Giovanni Andrea MartiniLa lista civica “Tutta la città insieme”, che sosterrà la candidatura a sindaco di Giovanni Andrea Martini (che come nel 2020, correrà in solitaria)... Con Basile dimissioni di tutti i consiglieri delle società comunali, saranno candidati alle elezioniEntro fine mese accanto al sindaco lasceranno i Cda presidenti e componenti, i direttori generali in attesa del commissario guideranno le aziende... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste; Elezioni comunali 2026: i 33 candidati di Tutta la città insieme, con Giovanni Andrea Martini; Elezioni comunali, invito del vescovo Giovanni alla partecipazione; Elezioni amministrative. La lista Noi Oggi per Domani, a sostegno di Donati, presenta i candidati. Elezioni Comunali Reggio Calabria, Carmelo Campolo scende in campo con la Lega: più spazio ai giovani e innovazione per la cittàEntro domani verranno svelati i nomi degli aspiranti alla carica di Consigliere comunale a supporto dei candidati Sindaco di Reggio Calabria. Già molti in nomi palesati che hanno lanciato la propria c ... strettoweb.com Elezioni Chieti, entro domani la presentazione delle listeScadrà domani alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste nei comuni interessato al voto. A Chieti chiamati alle urne oltre 43.400 elettori ... rete8.it Oggi ricorre l'anniversario della Liberazione della nostra città dal nazifascismo. Domani, sabato, tante le iniziative. A Reggio ospite lo scrittore Antonio Scurati, a Casa Cervi attese 15mila persone. DIRETTA SU TELEREGGIO DALLE 14,30 facebook