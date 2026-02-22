Piano Traffico fermo al 2016 | Ancisi LpRa invia un esposto al Prefetto

Alvaro Ancisi, vicepresidente del Consiglio comunale, ha presentato un esposto al Prefetto per la mancata revisione del Piano Traffico, fermo al 2016. La causa principale riguarda la mancata adeguamento alle norme del Codice della Strada, che richiedono aggiornamenti periodici. Il documento evidenzia come questa omissione possa influire sulla sicurezza e sulla gestione del traffico cittadino. La questione riguarda anche le recenti modifiche alle zone a traffico limitato.

Il vicepresidente del Consiglio comunale segnala il mancato aggiornamento del Pgtu: "Dieci anni di inadempienze invalidano anche le nuove regole su Ztl e sosta" Il Piano generale del traffico urbano (Pgtu) di Ravenna finisce nel mirino della Prefettura. Alvaro Ancisi, vicepresidente del Consiglio comunale, ha inviato un esposto formale segnalando una presunta violazione del Codice della Strada: secondo la normativa, il piano dovrebbe essere aggiornato ogni due anni, mentre l'ultima versione approvata dal Consiglio risalirebbe ad aprile 2016. “Giovedì 19 febbraio, ho spedito con posta certificata al Prefetto, come vicepresidente del Comune di Ravenna, l'esposto sottostante sul Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu), segnalando al riguardo una violazione di legge, esattamente all’art. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Porto Corsini, Ancisi (LpRa): "Traffico esorbitante per terminal crociere, 600mila mezzi l'anno. Serve piano di interventi"Il crescente afflusso di mezzi legato al nuovo terminal crociere di Porto Corsini, con circa 600.

Borgo San Rocco, traffico e vie strette. Ancisi (LpRa): "Dopo quattro anni lo studio del Comune resta nel cassetto"Il 18 giugno 2022, un gruppo di cittadini ha consegnato una petizione con oltre 370 firme per migliorare il traffico a Borgo San Rocco.

