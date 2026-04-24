Spazio Jack Schmitt ricorda la sua passeggiata sulla Luna | E' stato come tornare bambini

L’astronauta dell’Apollo, Harrison “Jack” Schmitt, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla sua passeggiata sulla Luna, descrivendola come un’esperienza che lo ha fatto sentire come un bambino. Recentemente, l’equipaggio dell’Artemis II ha effettuato un sorvolo lunare, segnando un evento storico. Schmitt ha ricordato il momento con questa similitudine, rievocando le sensazioni di allora.

L’astronauta dell’Apollo Harrison “Jack” Schmitt sa cosa provava l’equipaggio dell’Artemis II quando, all’inizio di questo mese, è decollato per uno storico sorvolo lunare. Pura eccitazione e la prospettiva di molto di più. Schmitt è uno dei quattro astronauti ancora in vita che hanno camminato sulla Luna durante le missioni Apollo più di 50 anni fa. Primo scienziato a mettere piede sulla Luna, trascorse tre giorni con il collega Eugene Cernan raccogliendo campioni di roccia e suolo. “Ci troviamo in un ambiente con gravità pari a 1:6. Questo significa che possiamo camminare molto più facilmente di quanto potremmo fare qui sulla Terra”, ha detto.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spazio, Jack Schmitt ricorda la sua passeggiata sulla Luna: "E' stato come tornare bambini" Notizie correlate La sua fondazione lo ricorda con Zuppi. E a Cusano una mostra sulla sua sceltaMILANO Dai primi bambini accolti nella struttura dei grandi invalidi di Arosio al centro di Pessano con Bornago e alla villa di Inverigo, “La... Oltre i record: Parmitano svela la strategia per tornare sulla LunaLuca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ridefinisce il valore dei primati spaziali spostando l’attenzione dai numeri alla solidità...