Oltre i record | Parmitano svela la strategia per tornare sulla Luna

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato i piani per un nuovo ritorno sulla Luna, concentrandosi sulla strategia e sulla collaborazione internazionale. In un’intervista, ha spiegato come i programmi attuali puntino a sviluppare tecnologie e procedure per future missioni, senza concentrarsi esclusivamente sui record precedenti. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro di un impegno globale per l’esplorazione lunare, con un focus sulla preparazione delle missioni a lungo termine.

Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ridefinisce il valore dei primati spaziali spostando l’attenzione dai numeri alla solidità dei programmi internazionali. L’obiettivo è superare la semplice statistica per costruire una presenza umana stabile oltre l’orbita bassa terrestre. Il veterano dello spazio interviene per ridimensionare l’enfasi mediatica che solitamente accompagna le missioni extra-atmosferiche. opera nel settore, i record sono considerati elementi marginali e servono esclusivamente per essere battuti in futuro. Questa visione pragmatica si applica anche ai colleghi attualmente impegnati in osservazioni scientifiche della superficie lunare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre i record: Parmitano svela la strategia per tornare sulla Luna Artemis II sulla rampa di lancio, intanto la Nasa cambia strategia: stop al progetto Gateway e presenza umana sulla LunaLa “nuova” strategia della Nasa prende forma mentre, sul piano operativo, il programma Artemis entra in una fase decisiva dopo una lunga serie di... Artemis II per tornare sulla Luna, quanto sta spendendo la Nasa per la nuova missioneLa missione Artemis II rappresenta il primo volo con equipaggio del programma lunare della Nasa dopo oltre 50 anni dall'era Apollo.