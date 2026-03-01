la sua fondazione lo ricorda con zuppi e a cusano una mostra sulla sua scelta

Una mostra a Cusano ricorda la scelta di Don Carlo Gnocchi, mentre la sua fondazione lo celebra con Zuppi. In passato, Gnocchi si è dedicato ai bambini mutilati di guerra e ai malati di polio, intervenendo in strutture come quella dei grandi invalidi di Arosio, il centro di Pessano con Bornago e la villa di Inverigo, “La Rotonda”.

MILANO Dai primi bambini accolti nella struttura dei grandi invalidi di Arosio al centro di Pessano con Bornago e alla villa di Inverigo, “La Rotonda“: tornato dal fronte, Don Carlo Gnocchi si dedicò subito ai bimbi mutilati, a causa della guerra, e ai malati di polio. Da lì l’impegno per i ragazzi con disabilità si diffuse in Italia e in tutto il mondo attraverso la Fondazione che porta il suo nome e che oggi conta più di 50 centri (un anno fa è stato aperto anche un polo d’eccellenza a Salerno) ed è presente in nove regioni e all’estero: in Bolivia, in Ecuador, in Myanmar, in Cambogia, in Ucraina, in Bosnia, nelle Filippine, in Togo. Ieri, in occasione del 70esimo anniversario dalla sua morte, il Beato Gnocchi è stato ricordato nel suo santuario, in via Capecelatro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

