Spaventa i passanti con una bottiglia e reagisce ai carabinieri | arrestato

Mercoledì pomeriggio, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un uomo di 26 anni originario del Mali. Durante un controllo, il 26enne ha minacciato i passanti con una bottiglia e ha reagito ai militari, che sono intervenuti per fermarlo. L’uomo è stato portato in caserma con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Mercoledì pomeriggio i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 26enne originario del Mali - Fousseyni Drabo il suo nome - con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento - secondo quanto riferito dall’Arma in una nota - è scaturito in seguito di numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza 112. In particolare le richieste di intervento facevano riferimento alla presenza di un giovane nei pressi del mercato coperto della centralissima piazza Costa il quale, armato di una bottiglia di vetro, stava molestando passanti e commercianti della zona, con ciò creando forte apprensione tra i presenti. I militari intervenuti sul posto, hanno individuato il sospettato in evidente stato di alterazione psico-fisica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaventa i passanti con una bottiglia e reagisce ai carabinieri: arrestato Notizie correlate Molestie ai passanti con una bottiglia di vetro, poi l'attacco ai Carabinieri: 21enne arrestatoIeri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un cittadino straniero di 21 anni, ritenuto responsabile del... Leggi anche: Picchia la moglie e la minaccia con una bottiglia di vetro: arrestato dai carabinieri Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Spaventa i passanti con una bottiglia e reagisce ai carabinieri: arrestato; Orsini attacca l’Europa: Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance. Allarme su energia e recessione. Spaventa i passanti con una bottiglia e reagisce ai carabinieri: arrestatoMercoledì pomeriggio i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un 26enne originario del Mali - Fousseyni Drabo il suo nome ... msn.com Spray urticante in via delle Moline. Balordo spaventa i passanti. Intervengono i carabinieriSpruzzava spray al peperoncino contro i passanti che passeggiavano tra via delle Moline e via Borgo di San Pietro. Cercava di accecarli e di colpirli, generando anche un fuggi fuggi generale tra i ... ilrestodelcarlino.it LA DOMANDA CHE SPAVENTA TUTTI I “PROPRIETARI” DI CANI: Ricorda: Sii la figura equilibrata che vorresti che il tuo cane sia:) - facebook.com facebook La #Lazio decide l’Europa della Roma: lo scenario in Coppa Italia che spaventa i tifosi e Gasperini x.com