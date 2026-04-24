Nella zona di Scampia, nella periferia nord di Napoli, si sono verificati degli spari durante la notte. Un uomo di 18 anni è stato colpito alla gamba destra e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate stabili e non è in pericolo di vita. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Notte di violenza a Scampia, nella periferia nord di Napoli, dove un 18enne è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco alla gamba destra. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale CTO, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione: secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti proprio presso il nosocomio. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe raccontato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi via Labriola. A sparare sarebbe stato un individuo non ancora identificato, per motivi al momento sconosciuti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Spari nella notte a Scampia: ferito un 18enne, non è in pericolo di vita

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