Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, si è verificato un episodio di sparatoria in corso Secondigliano. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco all’addome e è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. La zona è stata isolata per consentire i controlli.

L’agguato nella tarda serata di ieri intorno alle 23:30 in corso Secondigliano. La vittima è stata colpita all’addome e trasportata all’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte della squadra mobile. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di ieri a Napoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 23:30 in corso Secondigliano. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata raggiunta da due colpi d’arma da fuoco all’addome. Dopo l’aggressione, l’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove ha ricevuto le cure necessarie. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Secondigliano, spari nella notte: ferito un 49enne

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