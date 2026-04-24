Due minorenni sono stati denunciati dopo aver sparato con uno scacciacani vicino a una fermata del bus. Secondo le autorità, i giovani sono accusati di getto pericoloso di cose, porto abusivo di armi e minaccia aggravata in concorso. L’episodio ha attirato l’attenzione del personale di vigilanza, che ha chiamato le forze dell’ordine. Le indagini sui fatti sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

I due indagati – non tre come si era appreso in un primo tempo – sono stati identificati dai Carabinieri della Compagnia di Legnago che hanno ricostruito l’escalation di violenza. Tutto è iniziato quando due ragazzi si sono scambiati messaggi attraverso le piattaforme social, utilizzando un linguaggio offensivo e minaccioso a sfondo razziale. In seguito si sono dati appuntamento nel centro di Porto di Legnago, avviando una vera e propria lotta fisica, alla presenza di numerosi coetanei che li incitavano. Quando i litiganti sono stati separati, uno dei due – 15enne – si è diretto verso la fermata dell’autobus chiedendo ad un altro ragazzo di passargli la pistola, e una volta armata ha fatto esplodere un colpo in aria, generando così confusione tra i presenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Spari con scacciacani vicino alla fermata del bus, denunciati due minorenni

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