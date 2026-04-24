Denunciati due giovani e trovata la scacciacani degli spari al Porto di Legnago

Due adolescenti sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Venezia dopo che è stato trovato un'arma scacciacani e un video che mostrava giovani che sparavano in aria nel porto di Legnago. La vicenda è stata resa nota dopo il ritrovamento dell'arma e l'analisi del materiale video. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto e identificare eventuali altri coinvolti.

Si è conclusa con la denuncia di due adolescenti alla Procura dei Minori di Venezia, la vicenda relativa al video che immortalava alcuni giovani che sparavano colpi di arma da fuoco in aria nella zona del Porto di Legnago. L'arma si è rivelata essere una scacciacani, ma rimane il problema.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giovani al Porto di Legnago sparano colpi in aria alla fermata degli autobusUn video che ha fatto il giro dei social alza l'attenzione sulla situazione nella zona del Porto di Legnago. Spari alla fermata del bus a Porto di Legnago, le reazioni politicheIl video ha fatto rapidamente il giro dei social, trasformando la fermata degli autobus di Porto di Legnago nel teatro di un episodio che ha visto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VIDEO | Baby-gang, spari in aria: allarme a Porto di Legnago, due denunciati; Emergenza maranza: ragazzi sparano alla fermata delle corriere di Porto di Legnago. Identificati tre giovani / VIDEO; Maranza sparano colpi di pistola davanti agli studenti alla fermata del bus, il video diventa virale. Denunciati tre minorenni; Dopo gli insulti sul web, rissa e colpi di pistola in aria: due minorenni denunciati. Gli insulti sui social, la rissa, gli spari: hanno 15 e 16 anni i due ragazzi denunciati. Ecco cos’è successoHanno 15 e 16 anni i due ragazzi identificati e fermati dai carabinieri per gli spari a Porto di Legnago: ecco cosa è successo. veronaoggi.it Pistola e spari alla fermata delle corriere: identificati e denunciati tre giovaniPistola e spari alla fermata delle corriere di Porto di Legnago, identificati dai carabinieri tre giovani che sarebbero coinvolti. veronaoggi.it Telearena. . In attesa di provvedimenti da parte del tribunale per i minori, i protagonisti del video della sparatoria a Porto di Legnago, sono stati accompagnati in caserma e l'arma è stata sequestrata. facebook Porto di Legnago, giovanissimi armati sparano in aria fuori da scuola #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com