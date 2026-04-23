Giovani al Porto di Legnago sparano colpi in aria alla fermata degli autobus

Un video condiviso sui social mostra alcuni giovani che sparano colpi in aria vicino alla fermata degli autobus nel Porto di Legnago. La registrazione ha attirato l’attenzione sulla presenza di comportamenti rischiosi in quella zona, suscitando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. La scena si svolge in un’area frequentata da studenti e pendolari, al centro di discussioni sulla sicurezza pubblica.

Un video che ha fatto il giro dei social alza l'attenzione sulla situazione nella zona del Porto di Legnago. Le immagini mostrano dei ragazzi molto giovani, con intorno numerosi studenti, che nel piazzale della fermata degli autobus estraggono una pistola ed esplodono due colpi in aria. Difficile.🔗 Leggi su Veronasera.it

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