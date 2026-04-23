Dammi la pistola ragazzini sparano alla fermata del bus e si riprendono | panico in strada a Legnago

Un video diventato virale mostra alcuni ragazzini, probabilmente minorenni, nel piazzale della fermata bus del Porto di Legnago (Verona). Nel filmato uno di loro riceve una pistola, la carica e spara un colpo in aria, facendo fuggire gli studenti. Indagano i carabinieri su alcuni giovanissimi già noti in zona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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