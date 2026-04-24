Una mail proveniente dal Pentagono ipotizza la possibile sospensione della Spagna dalla Nato, suscitando reazioni da parte del governo spagnolo che afferma di basarsi esclusivamente su atti ufficiali. La questione si inserisce in un momento di tensione all’interno dell’Alleanza Atlantica, nel quale si evidenziano divisioni legate alla crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran. La notizia ha suscitato discussioni tra le diverse nazioni membri della Nato.

Una frattura profonda attraversa e spacca l’Alleanza Atlantica nel pieno della crisi internazionale legata al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo rivelazioni di Reuters, un’email interna del Pentagono avrebbe ipotizzato misure senza precedenti contro alcuni alleati europei ritenuti poco collaborativi, tra cui la possibile sospensione della Spagna dalla NATO. Un segnale politico forte, che fotografa il livello di tensione raggiunto nei rapporti transatlantici e apre interrogativi sul futuro stesso dell’Alleanza. Interpellato in merito all'e-mail, il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson ha risposto: "Come ha affermato il presidente Trump, nonostante tutto ciò che gli Stati Uniti hanno fatto per i nostri alleati della NATO, loro non sono stati al nostro fianco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mail del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. Sanchez: "Ci basiamo solo su atti ufficiali"

Notizie correlate

Media, un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla NatoUna email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti "difficili" nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di...

Leggi anche: Sanchez, 'mail Pentagono per escluderci da Nato? Valgono solo atti formali'

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Pentagono: email ipotizza sospensione della Spagna dalla NATO e altre misure per divergenze sull'Iran, riferisce una fonte; Donna britannica sceglie di morire in una clinica svizzera dopo la perdita del figlio; Blitz anti-narcos in favela a Rio, turisti bloccati durante la sparatoria; Pichetto, 'allo studio biocidi contro la vespa velutina'.

Media: 'Un'email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato'. Sanchez: 'Valgono solo atti formali''Un piano per punire i paesi difficili in guerra Iran, valutato anche il dossier Falkland'. Il premier spagnolo replica alle indiscrezioni: 'Ci basiamo su posizioni ufficiali' (ANSA) ... ansa.it

Media, un’email del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato(ANSA) – MADRID, 24 APR – Una email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti difficili nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall’Allea ... espansionetv.it

Una email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti "difficili" nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall'Alleanza. Lo scrive Reuters sul sito. Sanchez risponde: "Non ci basiamo sulle e-mail". #ANSA - facebook.com facebook

Una email interna del Pentagono ipotizza misure contro gli alleati Nato ritenuti "difficili" nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall'Alleanza. Lo scrive Reuters sul sito. Sanchez risponde: "Non ci basiamo sulle e-mail". #ANSA x.com