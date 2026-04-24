Un messaggio interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti segnala una possibile sospensione delle relazioni con la Spagna, in relazione a una questione legata a un episodio di vendetta collegato a un uomo nato. La comunicazione evidenzia come questa decisione sia stata presa in considerazione di una mail inviata dal Pentagono, che valuta le implicazioni di questa situazione. La notizia si basa su fonti ufficiali e non include commenti o interpretazioni.

Per il suomancato sostegno alle operazioni degli Stati Uniti in Iran, la Spagna potrebbe essere “punita” con la sospensione della sua appartenenza allaNato. È quanto si legge in una mail interna del Pentagono, rivelata daReuteul suo sito, nella quale vengono delineate una serie di misure per colpire gli alleati dell’Alleanza Atlantica che non hanno offerto supporto a Washington per la guerra in Medio Oriente. Dopo l’inizio delle operazioni militari Usa-Israele nella Repubblica Islamica, il premier spagnoloPedro Sáncheznon ha solo negato l’uso delle basi militari di Rota e Morón, ma ha deciso dichiudere lo spazio aereo del Paeseai velivoli coinvolti nel conflitto, segnando una posizione di netta distanza dall’intervento di Washington e Tel Aviv.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nato, vendetta Trump: mail del Pentagono valuta sospensione Spagna

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