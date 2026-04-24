Spagna dalle minacce di Trump all’ipotesi sospensione dalla Nato Sanchez | Contano i documenti ufficiali

Il governo spagnolo ha risposto alle recenti dichiarazioni del Pentagono, che ha ipotizzato la sospensione del paese dalla Nato, dopo le critiche rivolte a Israele e alla guerra in Iran. Pedro Sanchez ha dichiarato che le decisioni vengono prese sulla base di documenti ufficiali e non su dichiarazioni estemporanee. Le tensioni tra la Spagna e gli Stati Uniti si sono accentuate dopo le posizioni espresse dal governo di Madrid sui conflitti regionali.

Dopo le nette prese di posizione del governo della Spagna guidato da Pedro Sanchez su Israele e sulla guerra in Iran di Tel Aviv e degli Stati Uniti, dal Pentagono hanno ventilato la possibilità di sospendere Madrid dalla Nato. Una questione su cui è intervenuto lo stesso Sanchez, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue a Nicosia, Cipro. La notizia è stata riportata da Reuters, che cita un funzionario statunitense, e rilanciata sui principali media iberici. “Noi non lavoriamo sulle e-mail ma sui documenti ufficiali e le posizioni che prende il governo degli Stati Uniti. La nostra posizione è chiara: assoluta collaborazione con gli alleati però sempre nella cornice del diritto internazionale”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, dalle minacce di Trump all’ipotesi sospensione dalla Nato. Sanchez: “Contano i documenti ufficiali” Notizie correlate Nato, Sanchez: "Sospensione della Spagna? Ci atteniamo a documenti ufficiali"“Noi non lavoriamo sulle e-mail ma sui documenti ufficiali e le posizioni che prende il governo degli Stati Uniti. Mail del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. Sanchez: "Ci basiamo solo su atti ufficiali"Una frattura profonda attraversa e spacca l’Alleanza Atlantica nel pieno della crisi internazionale legata al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump minaccia il commercio con la Spagna, quanto è esposta Madrid?; Comments - Sánchez se lo può permettere - Appunti; Spagna, si apre a Barcellona la Mobilitazione progressista globale; Usa-Iran, Trump estende la tregua ma i negoziati sono in stand-by. Il Pentagono minaccia di sospendere la Spagna dalla NatoGli Stati Uniti starebbero valutando di sospendere la Spagna dalla Nato. È un'opzione trapelata in una email diffusa dai media internazionali. Ma un Paese può essere escluso dall'Alleanza? Ecco cosa p ... msn.com Quanto dipende la Spagna dal commercio con gli Stati Uniti?Trump ha minacciato di interrompere il commercio con la Spagna per l'accesso alle sue basi aeree nella guerra in Iran, ma quanto è importante il commercio tra i due paesi? View on euronews ... msn.com Ciao a tutti! Ad agosto andremo in vacanza nel nord della Spagna. Partiremo da Bilbao (atterriamo lì) per poi proseguire verso ovest. Come seconda tappa avevamo pensato agli intorni di Avilés, per poi andare verso León e concludere l’anello passando da V - facebook.com facebook Sospendere la Spagna dalla Nato. La minaccia (spuntata) di Trump, che da un anno minaccia gli alleati. Di @e_cicchetti x.com