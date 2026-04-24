Nato Sanchez | Sospensione della Spagna? Ci atteniamo a documenti ufficiali

Il portavoce del governo ha dichiarato che le decisioni sulla sospensione della Spagna saranno prese basandosi esclusivamente sui documenti ufficiali. Ha aggiunto che il loro lavoro non si concentra sulle comunicazioni via email, ma sulle posizioni ufficiali del governo degli Stati Uniti. La discussione riguarda le misure adottate nei confronti del paese coinvolto e si basa su fonti ufficiali e documenti formali.

“ Noi non lavoriamo sulle e-mail ma sui documenti ufficiali e le posizioni che prende il governo degli Stati Uniti. La nostra posizione è chiara: assoluta collaborazione con gli alleati però sempre nella cornice del diritto internazionale “. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez, al suo arrivo al vertice informale dei leader Ue a Nicosia, Cipro, rispondendo a una richiesta di commento sulla notizia secondo cui in una nota interna del Pentagono viene ventilata la possibilità di sospendere la Spagna dalla Nato a causa delle divergenze sulla questione iraniana. La notizia è stata riportata da Reuters e rilanciata sui principali media iberici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nato, Sanchez: "Sospensione della Spagna? Ci atteniamo a documenti ufficiali" Notizie correlate Mail del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. Sanchez: "Ci basiamo solo su atti ufficiali"Una frattura profonda attraversa e spacca l’Alleanza Atlantica nel pieno della crisi internazionale legata al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Grosso guaio per Sanchez: il Pentagono valuta la sospensione della Spagna dalla Nato. La risposta del premier“Non ci basiamo sulle email, ma sui documenti ufficiali e sulle posizioni assunte in questo caso dal governo degli Stati Uniti”: così ha risposto il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sanchez: sospensione Spagna dalla Nato? Siamo un partner affidabile; Spagna, Sanchez: Ue sospenda accordo con Israele, viola i diritti; USA minacciano sospensione Spagna da NATO: mail Pentagono; Trump, 'voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta'. Le conseguenze dell'email del Pentagono: dalla sospensione della Spagna alla revisione dei rapporti NatoUn'email trapelata del Pentagono indica possibili ritorsioni contro la Spagna e altri alleati; Pedro Sánchez ribadisce l'adesione agli obblighi Nato e chiede di basarsi su documenti ufficiali ... notizie.it Media, sospensione della Spagna dalla Nato: l'ipotesi in un'email del PentagonoLo scrive la Reuters on line: Piano per punire paesi difficili in guerra con l'Iran. Anche un dossier Falkland. Replica di Sanchez: Sospensione Spagna da Nato? Non mi baso sulle email ... rainews.it Un'e-mail interna del Pentagono delinea le opzioni a disposizione degli Stati Uniti per punire gli alleati della Nato che, a loro avviso, non hanno supportato le operazioni statunitensi nella guerra contro l'Iran, tra cui la sospensione della Spagna dall'alleanza e l - facebook.com facebook Mail del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. Sanchez: "Ci basiamo solo su atti ufficiali" x.com