I carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano. Durante l'operazione, è stato sequestrato un quantitativo di venti grammi di cocaina. L’arresto è stato effettuato nelle prime ore del mattino, mentre l’uomo si trovava in una zona frequentata dai residenti. L’indagato è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

I carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno messo a segno un arresto in flagranza di reato, bloccando un cittadino italiano della zona. L’operazione, condotta anche con personale in abiti civili, ha avuto come obiettivo un uomo di circa 65 anni, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini avevano infatti individuato un’intensa e sospetta attività di spaccio, prevalentemente di cocaina, che si svolgeva tra l’abitazione dell’uomo e un esercizio pubblico della zona. L’intervento è scattato nel pomeriggio di venerdì. L’attività di perquisizione personale e, successivamente, domiciliare, si è rivelata decisiva, portando al sequestro di un significativo quantitativo di droga e denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacciatore arrestato. Sequestrati venti grammi di cocaina

