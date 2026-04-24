Spaccio di droga a Rovezzano arrestato 21enne dopo una violenta resistenza

Sabato sera, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un giovane tunisino di 21 anni in via Visconti Venosta a Rovezzano. L’uomo è stato sorpreso mentre stava vendendo droga e ha opposto resistenza durante l’intervento. L’arresto è avvenuto sul posto, senza ulteriori incidenti, e il ragazzo è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito.

Sabato sera i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 21enne tunisino, sorpreso mentre spacciava in via Visconti Venosta, a Rovezzano. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato uno scambio ritenuto sospetto tra il giovane e un acquirente: quest’ultimo è stato trovato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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