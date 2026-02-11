Como smantellata rete di spaccio nei boschi | arrestato custode resistenza e droga recuperata

La polizia di Stato di Como ha fatto un colpo grosso contro lo spaccio di droga. Durante l’operazione nei boschi di Merone, hanno arrestato un custode sospettato di essere coinvolto nell’organizzazione. L’uomo ha opposto resistenza, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a recuperare un ingente quantitativo di droga. L’operazione prosegue per smantellare completamente la rete di spaccio.

Un’operazione della polizia di Stato di Como ha smantellato un’organizzazione di spaccio operante nelle aree boschive di Merone. L’arresto di un cittadino marocchino di 30 anni, avvenuto nell’ambito di un blitz documentato, ha svelato un sistema ben strutturato con turni, ruoli definiti e una pronta via di fuga per proteggere la merce in caso di controlli. L’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato fermato dopo una violenta reazione durante l’arresto. Le aree boschive di Merone, da tempo sotto osservazione, sono state teatro di un’attività di spaccio meticolosamente organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Como Smantellamento Spaccio nei boschi del Comasco, smantellata una base del traffico: due arresti e droga sequestrata Turni, ruoli e via di fuga: così spacciavano nei boschi di Merone, nel blitz arrestato il "custode" della droga Gli uomini della polizia hanno smantellato un giro di spaccio nei boschi di Merone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Como Smantellamento Argomenti discussi: Smantellata rete di abusi su minori online: maxi indagine della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Milano; Cocaina a fiumi e criptofonini antintercettazioni: organizzazione criminale smantellata dalla Finanza; Droga tra Reventino e Sila Piccola, smantellata rete di spaccio: sette indagati; Scoperta una banca online abusiva: più di 4 milioni di euro movimentati e oltre 500 le vittime cadute in trappola. Smantellata una rete di sim che poteva minacciare l'OnuOltre 100.000 schede sim, circa 300 server, una maxi rete in grado di mandare in tilt le telecomunicazioni di New York nei giorni dell'assemblea generale dell'Onu, quando nella Grande Mela arrivano ... ansa.it Roma, smantellata una rete di spaccio a Cerveteri: i Carabinieri di Ladispoli arrestano due personeNel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nell’ambito di una più ampia intensificazione delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della ... affaritaliani.it LA FIAMMA OLIMPICA a Como (Piazza Cavour) [animazione IA] La Fiamma Olimpica passerà oggi, martedì 3 febbraio, nella città di Como, tre giorni prima dell'apertura ufficiale dei Giochi a Milano, venerdì 6. In questo e in altri video abbiamo voluto anticipare, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.