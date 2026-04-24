Spacciavano nelle stazioni sgominata banda | 5 arresti

Una banda dedita allo spaccio di droga è stata smantellata con cinque persone arrestate. La loro attività si svolgeva principalmente in una zona del lecchese, ma coinvolgeva anche diverse stazioni ferroviarie di una provincia vicina, tra cui una località del comune di Carnate. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa rete di distribuzione, che operava tra più territori.

La base era nel lecchese ma le stazioni interessate dallo spaccio della banda arrivavano fino in provincia di Monza e Brianza, nel comune di Carnate. Dopo circa un anno di indagini, la sezione antidroga della squadra mobile di Lecco è riuscita ad arrestare 5 persone responsabili di un giro di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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