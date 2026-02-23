Il pusher della fermata dell' autobus che nascondeva la droga nei cestini e nei tombini

Un uomo coinvolto in attività di spaccio alla fermata dell’autobus è stato scoperto mentre nascondeva droga nei cestini e nei tombini vicini. La sua presenza costante e i movimenti sospetti avevano attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire. Durante la perquisizione, sono stati trovati diversi involucri nascosti tra le griglie del marciapiede. La scoperta conferma come quella fermata fosse diventata un punto di ritrovo per gli acquirenti.

Aveva trasformato la fermata dell’autobus in luogo di spaccio. Lì si aggirava e lì i clienti sapevano di trovarlo. Insieme alla dose. Ma la sua attività illecita è stata interrotta dalla polizia locale. È successo a Seregno dove gli agenti hanno fermato e arrestato uno spacciatore. Le indagini sono partite dalle segnalazioni dei cittadini che da tempo denunciavano la presenza di pusher nella zona di via Stadio e nelle strade limitrofe. Nelle giornate di giovedì 19 e di venerdì 20 febbraio gli agenti hanno controllato la zona ed effettuato i pedinamenti. Gli agenti hanno notato subito un 62enne – poi identificato in un cittadino originario del Marocco, regolare e residente a Lissone – che agiva in modo sospetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

