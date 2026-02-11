Turni ruoli e via di fuga | così spacciavano nei boschi di Merone nel blitz arrestato il custode della droga

Gli uomini della polizia hanno smantellato un giro di spaccio nei boschi di Merone. Durante l'operazione sono stati arrestati diversi soggetti, tra cui il presunto

Operazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive: documentata l’organizzazione dello spaccio, fermato il “custode” della droga dopo un inseguimento e una violenta reazione Erano organizzati in ogni dettaglio: turni, ruoli precisi e una via di fuga pronta in caso di controlli. È quanto emerso dal blitz messo a segno nel pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato di Como nelle aree boschive di Merone, da tempo segnalate come punto di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’antidroga della squadra mobile di Como, che hanno organizzato un servizio mirato dopo una serie di segnalazioni raccolte nel corso delle indagini.🔗 Leggi su Quicomo.it

